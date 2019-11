Eine Woche voller Sprachakrobatik und erstaunlicher Rhythmen, voll betörender Klänge und Kabarett auf höchstem Niveau: das ist das hr2-Hörfest Wiesbaden. Im Januar ist es wieder so weit, dann laden hr2-kultur und die Stadt Wiesbaden zur Festwoche ein.

Bereits zum 19. Mal findet das Festival an unterschiedlichen Spielorten in ganz Wiesbaden statt und garantiert der Landeshauptstadt damit den Titel "Welthauptstadt des Hörens". Der Vorverkauf startet am 6. Dezember um 15.30 Uhr.

21. Januar 2020

Download Download zum Download Hörfest 2020 - das Programm [Download ] Ende des Downloads

Eröffnet wird die Hörfest-Woche mit der Lyrikerin und Rezitatorin Nora Gomringer. Gemeinsam mit dem Jazzdrummer Philipp Scholz widmet sie sich Dorothy Parker, einer Ikone der Roaring Twenties in New York. "Peng Peng Parker" heißt ihr Auftritt, eine Mischung aus Lesung, Konzert und Performance im Hessischen Staatstheater Wiesbaden.

22. Januar 2020

Chris Pilcher und Klaus Krückemeyer Bild © hr / Sven-Helge Czichy

Im Staatstheater Wiesbaden geht es am weiter mit einem exklusiven Abend des hr2-RadioLiveTheaters: Klaus Krückemeyer und sein Team zaubern mit "Und grausig gutzt der Golz" ein Feuerwerk aus Sprachakrobatik, Klangzaubereien, Texten, Sketchen und Musik auf die Bühne, geheimnisvolle Trautoniumklänge inklusive.

23. Januar 2020

Paul Brenning Bild © Uta Rometsch / Diözese Rottenburg-Stuttgart

Was genau machen forensische Phonetiker? Wieso lässt sich Lärm rein physikalisch nicht messen? Und wie funktioniert eigentlich Beatboxing? Diese Fragen werden bei den interaktiven Vorträgen im "Labyrinth des Hörens" in der Villa Clementine beantwortet.

24. Januar 2020

Schüler der Helene-Lange-Schule, Wiesbaden Bild © Helen Seyd

In der Wartburg werden auch 2020 wieder Wiesbadener Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern der Stadt aktiv: Für "Klänge – Sounds – Geschichten" experimentieren und komponieren sie und bringen ihre Ergebnisse schließlich auf die Bühne.

Kleiner Dodo Bild © Warner

Die Caligari FilmBühne ist der nächste traditionsreiche Spielort für das Hörfest. Schließlich lebt auch das Kino vom Klang. Auf der Leinwand diesmal: Aretha Franklin und Ginger Baker, der kürzlich verstorbene beste Drummer der Welt. Außerdem: Nina Hoss als ehrgeizige Geigenlehrerin und der Kinderfilm "Kleiner Dodo".

25. Januar 2020

Bidla Buh Bild © Bidla Buh

Krönender Abschluss der Hörfest-Woche sind die beiden Galas im Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Die hr2-Hörgala am Samstag verwöhnt das Publikum mit virtuoser Kleinkunst und brillanter Performance. Diesmal sind dabei: das Duo ZU ZWEIT, die Musikkomödianten von Bidla Buh, der Kabarettist Till Reiners und die Musikerin und Kabarettistin Liza Kos. Moderator des Abends ist Alf Mentzer.

26. Januar 2020

Pelemele Bild © Georg Müller

Am Sonntag wird im Rahmen der Hörgala für Kinder der mit 10.000 Euro dotierte Preis für das beste Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2019 vergeben. Die Preisverleihung wird mit Auftritten von Stefan Kurt, der Rockband Pelemele und Robeat, dem amtierenden Europameister im Beatboxing, zu einer Mitmach-Show für die ganze Familie.