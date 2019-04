Zum 100. Jubiläum gibt es auch in Hessen viele Ausstellungen zum Thema Bauhaus. Wir stellen sie Ihnen vor.

Die Moderne in Kunst, Design und Haltung - in Frankfurt

Wassily Kandinsky: Fröhlicher Aufstieg, 1923 Bild © Wolfgang Furhmannek, HLMD

Zu Beginn der 1920er Jahre konstituiert sich in Frankfurt am Main ein beispielloses Programm baulicher und kultureller Erneuerung, das unter dem Namen "Neues Frankfurt" in die Kulturgeschichte eingeht. Die Stadt entwickelt sich in der Weimarer Republik zum Archetyp der modernen Großstadt, der weit über die Grenzen Frankfurts hinaus Beachtung findet. Zum Ausgang der 1920er Jahre war Frankfurt als ein dem Bauhaus gleichwertiges, weltbekanntes Zentrum der Avantgarde etabliert.

Moderne am Main Museum Angewandte Kunst

bis 14. April 2019

Mehr Informationen unter www.museumangewandtekunst.de Ende der weiteren Informationen

Neues Denken, neues Gestalten - in Darmstadt

Die Graphische Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt zeigt eine Ausstellung mit Werken aus dem eigenen Bestand. Das Herzstück der rund 100 Exponate umfassenden Präsentation bildet die Meistermappe des Staatlichen Bauhauses 1923. Sie beinhaltet Arbeiten von Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Gerhard Marcks, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer und Lothar Schreyer.

Weitere Einzelwerke von am Bauhaus vertretenen Künstlern lassen die individuelle Vielfalt der "bauhausPositionen" anschaulich werden. Der Vergleich zu Arbeiten aus der Zeit vor 1919 belegt, wie die damalige Künstlergeneration an den Gedanken des Bauhauses teilnahm und diese umsetzte.

bauhausPositionen Hessisches Landesmuseum Darmstadt

11. April bis 14. Juli 2019

Mehr Informationen unter www.hlmd.de Ende der weiteren Informationen

Schuf die Bauhaus-Architektur einen "neuen Menschen"? - in Frankfurt

Siedlung Römerstadt, um 1928 Bild © Ernst-May-Gesellschaft, Inv. 10.15.02

In den 1920er Jahren konstituiert sich in Frankfurt am Main ein beispielloses Programm baulicher und kultureller Erneuerung, das unter dem Namen "Neues Frankfurt" in die Kulturgeschichte einging. Im Kern des Projekts stand ein beispielhaftes Wohnungs- und Städtebauprogramm von internationaler Ausstrahlung. Die Ausstellung versammelt die Siedlungen und ausgewählte Bauten des Neuen Frankfurt, die den Ruhm der Stadt als Hochburg der Moderne begründeten.

Neuer Mensch, neue Wohnung – Die Bauten des Neuen Frankfurt 1925 - 1933 Deutsches Architekturmuseum

Bis 18. August 2019

Mehr Informationen unter www.dam-online.de Ende der weiteren Informationen

Was die documenta mit dem Bauhaus verbindet - in Kassel

Museum Fridericianum mit Schriftzug der ersten Documenta (1955) Bild © documenta archiv / Günther Becker

Die Ausstellung "Bauhaus | documenta. Vision und Marke" nimmt das einhundertjährige Jubiläum des Bauhauses zum Anlass, beide Kulturmarken parallel zu betrachten und wird so zu einem Spiegel der Rolle und Funktion, die Kunst und Kultur in einer Gesellschaft einnehmen.

Bauhaus | documenta. Vision und Marke Neue Galerie, Kassel

24. Mai bis 8. September 2019

Mehr Informationen unter www.documenta-archiv.de Ende der weiteren Informationen

Die Neuerfindung der Fotografie - in Darmstadt

Daniel T. Braun, AZ no.6 Bild © Daniel T. Braun und VG Bild-Kunst, Bonn

Die Ausstellung untersucht, wie die experimentelle Bildsprache der Bauhäusler bis heute die Weiterentwicklung künstlerischer, insbesondere fotografischer Strategien beeinflusst hat. Weiterer Schwerpunkt und historischer Bezugspunkt ist die Werkbundausstellung "Film und Foto", die 1929/30 unter anderem in Stuttgart, Berlin und Zürich zu sehen war. Der bekannte Bauhaus-Künstler László Moholy-Nagy kuratierte damals jeweils einen Raum zur Geschichte und zur Zukunft der Fotografie. Die historische Werkschau wird zum Teil als virtueller Rundgang erfahrbar.

Bauhaus und die Fotografie. Zum Neuen Sehen in der Gegenwartskunst Kunsthalle Darmstadt

29. September bis 5. Januar 2020

Mehr Informationen unter www.kunsthalle-darmstadt.de Ende der weiteren Informationen

