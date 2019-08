Die junge Rheinländerin Hanni Liang ist nicht nur bekannt für ihre außergewöhnliche Musikalität und brillante Technik, sondern auch für faszinierende Klangfarben und individuelle Interpretationen.

Weitere Informationen Klassisch-romantische Meisterwerke für Klavier Kurhaus, Christian-Zais-Saal, Wiesbaden

21. August, 20:00 Uhr



Liangs Virtuosität, jugendliche Frische und ihre charismatische Bühnenpräsenz sind regelmäßig von der Presse gelobte Merkmale. Doch für sie selbst steht die völlige Teilhabe ihrer Zuhörer an der Musik im Vordergrund. Soeben für ihr Debut mit der höchst renommierten Deutschen Kammerphilharmonie Bremen in der Elbphilharmonie Hamburg gefeiert, präsentiert Hanni Liang in diesem Jahr ein wunderbar klassisch-romantisches Programm bei den Burghofspielen. A new grand Sonata for the Pianoforte composed expressly for Mrs. Bartolozzi by Haydn, so lautet der Titel der Londoner Originalausgabe der Sonate Es-Dur Hob.XVI:52, die zur Gruppe der letzten drei Klaviersonaten gehört, die der Komponist vor seiner Rückkehr nach Wien 1795 in London vollendete. Zu hören sind Laufkaskaden, perlendes Sechzehntel- und Triolenspiel im Wechsel mit kontrapunktischen Finessen und schillernden Verzierungen. Mit Mendelssohns Fantasie fis-Moll op. 28 sowie seinen Variations Sérieuses op. 54 nimmt das Programm eine Wendung zum Romantischen, bevor es mit Beethovens Klaviersonate Nr. 3 C-Dur op. 2 Nr. 3, die der Titan seinem Lehrer Haydn widmete, zum klassischen Ausgangspunkt des Konzerts zurückkehrt.