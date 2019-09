Beim Gipfeltreffen der Streicher erlebt man die Kronberg Academy in ihrer ganzen Vielfalt und Überzeugungskraft: Inspiration, Faszination, und atemberaubende Musikerlebnisse.

Ein musikalisches Feuerwerk und ein Fest für alle, die Geige, Bratsche und Cello lieben – beim Kronberg Academy Festival erlebt jeder, wofür die Kronberg Academy steht: Inspiration, Faszination, Weltstars und Spitzentalente hautnah.

Weitere Informationen Kronberg Academy Festival Kronberg

25. September bis 1. Oktober



www.kronbergacademy.de

2019 feiert das Festival unter dem Titel "Searching for Ludwig". Am Vorabend seines 250. Geburtstages möchte es dem großen Komponisten Ludwig van Beethoven auf die Spur kommen. Weltbekannte Interpreten der Streicher-Szene treten als Solisten und als Kammermusiker auf und präsentieren junge Talente in gemeinsamen Konzerten. In öffentlichen Workshops unterrichten sie Studenten aus der ganzen Welt. Ausstellungen, Vorträge und eine große Geigenbau-Ausstellung runden das Erlebnis ab.