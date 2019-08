Die Niederländerin Simone Lamsma gilt bei Kollegen und Publikum als eine der hervorragendsten und betörendsten Geigerinnen der jüngeren Generation.

Nach Debuts bei führenden Orchestern weltweit, darunter die New Yorker Philharmoniker und das Königliche Concertgebouw Orchester, kommt sie nun mit Brahms’ großem Violinkonzert D-Dur op. 77 nach Wiesbaden, begleitet von ihren langjährigen Weggefährten des Nederlands Radio Filharmonisch Orkest unter Leitung von Stanislav Kochanowsky.

Weitere Informationen Nederlands Radio Filharmonisch Orkest Wiesbaden, Kurhaus, Friedrich-von-Thiersch-Saal

7. September, 20:00 Uhr



www.burghofspiele.de

Johannes Brahms hatte sein Konzert 1878 für den bedeutenden Geiger Joseph Joachim komponiert, der es am Neujahrstag 1879 mit dem Gewandhaus-Orchester zu Leipzig uraufführte – es sollte eines der bekanntesten Werke der Gattung werden. Nur zwei Jahre früher entstand Tschaikowskys Francesca da Rimini op. 32, das auf dem 5. Gesang aus der Göttlichen Komödie des italienischen Dichters Dante Alighieri basiert und die unglückliche Liebe von Francesca da Rimini, einer Patrizierstochter aus Ravenna, zu ihrem Schwager Paolo in einem dreiteiligen Tableau schildert. Der Mittelsatz beschwört in einem höchst anrührenden Andante cantabile die Liebe der beiden. Eröffnet wird das Konzert mit Verdis berühmter Ouvertüre zur Oper "Die Macht des Schicksals" mit ihrem bekannten "Schicksalsmotiv", das sich wie ein Leitfaden durch das Werk zieht.