Kassel 1807: Die Brüder Grimm leben in einer unruhigen Zeit. Napoleon gründet den ersten Reformstaat auf deutschem Boden. Und Jacob Grimm, der eigentlich in Ruhe an der Deutschen Märchensammlung arbeiten will, gerät unversehens ins Zentrum der Macht. Sind die Märchen in Wirklichkeit verkappte Kriminalfälle?

Mord, Freiheitsberaubung und Missbrauch spielen in den vermeintlichen "Kinder- und Hausmärchen" schließlich eine große Rolle. Die mit Mechthild Großmann und den Brüdern Wanja und Jona Mues prominent besetzte Hörspielserie von Viviane und Leonhard Koppelmann erzählt die Grimm’schen Märchen kriminalistisch um. Mit den Kriminalakten 06–10 geht die Serie "Märchen und Verbrechen" jetzt in die zweite Staffel.

Diesmal dreht sich alles um die Märchen "Brüderchen und Schwesterchen", "Die Bremer Stadtmusikanten", "Dornröschen", "Rapunzel" und "Der goldene Schlüssel". Das Ermittler-Team besteht weiterhin aus Jacob und Wilhelm Grimm (Wanja und Jona Mues), Eugène François Vidocq, dem "Vater der modernen Kriminalistik" (Michael Rotschopf) und der gewitzten jungen Jenny von Droste zu Hülshoff (Laura Maire). Sprecherin der Märchen ist Mechthild Großmann.

16.-27.09.19 (10 Folgen)

mo-fr 9:30 Uhr im "Kulturfrühstück",

mo-fr 9:30 Uhr im "Kulturfrühstück",

Wiederholung 15 Uhr in der "Klassikzeit".

Ab 15. Juli im Podcast-Angebot von hr2-kultur und in der ARD-Audiothek !

Die Hörspielserie spielt in politisch bewegten Zeiten: Für seinen jüngsten Bruder Jérôme hat Napoleon Bonaparte das Königreich Westphalen mit Kassel als Hauptstadt gegründet. Der neue Code Civil bringt Religionsfreiheit und die Abschaffung von Adelsprivilegien. Doch die Fremdherrschaft der Franzosen wird von vielen vehement abgelehnt. Während einige sich die alte Ordnung zurückwünschen, träumen andere von einem liberalen und souveränen Deutschland. Der junge Jacob Grimm wird König Jérômes Privatbibliothekar. Hier setzt die Fantasie von Viviane und Leonhard Koppelmann ein. Schließlich fällt auch die Entwicklung der modernen Kriminalistik genau in diese Zeit. 1811 wird in Paris eine neue Ermittlungsbehörde gegründet. Ihr Chef wird der ehemalige Dieb und Betrüger Eugène François Vidocq. Was wäre, wenn die Grimms mit ihrer besonderen Beobachtungsgabe und Vidocq mit seinem Insider-Wissen im französisch besetzten Kassel zusammengetroffen wären und hier erste Ansätze klassischer Detektivarbeit entwickelt hätten?

Akte 06 | Die unerhörte Affäre der Geschwister Stein

Im sechsten Fall steht die öffentliche Ordnung Kassels auf dem Spiel. Die Stadt ist von der Cholera heimgesucht. Ist der gesundheitlich labile Wilhelm Grimm dieser Herausforderung gewachsen?

Akte 07 | Hochzeit mit Hindernissen

Vidocq klopft verletzt und erschöpft bei den Brüdern Grimm an. Er wurde einer Heiratsurkunde beraubt, und der Frieden zwischen Österreich und Frankreich scheint in Gefahr. Doch als die Freunde helfen wollen, zeigt sich Vidocq seltsam verschlossen.

Akte 08 | Die Rache der schwarzen Fee

Die Tochter des Grafen von Dorn-Kastell ist nun schon seit 100 Tagen verschwunden. Ist sie Mitglied einer weiblichen Diebesbande geworden, die die Stadt unsicher macht?

Akte 09 | Das Martyrium der Mademoiselle Fournier

Ein anonymer Brief führt die Grimms in die Ruine der Sababurg, wo sie eine verwahrloste und halb verhungerte Frau finden. Wer ist sie und wer hat ihr diese Grausamkeit angetan?

Akte 10 | Die Bruderschaft des goldenen Schlüssels

Erneut steht ein Umsturzversuch gegen den französischen König zu befürchten. Ist Bruder Ferdinand in die Machenschaften verstrickt? Gleichzeitig gilt es, dem Fund mehrerer Frauenleichen im Reinhardtswald nachzugehen.

Viviane und Leonhard Koppelmann: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm – Kriminalakte 06-10

Mit: Mechthild Großmann, Wanja Mues, Jona Mues, Michael Rotschopf, Laura Maire u.v.a.

Regie: Viviane Koppelmann

Eine Produktion von hr2-kultur 2019