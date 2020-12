Weihnachten steht vor der Tür! Wie in jedem Jahr gibt es eine Menge Künstler, denen dazu etwas einfällt. Die typischen Weihnachtsalben versprechen das schnelle Geschäft, manches davon klingt eher wie ein lauwarmer Aufguss des Immergleichen... Jamie Cullum ist da ein wenig anders: Er hat mal eben 10 NEUE Weihnachtssongs geschrieben, die fast alle das Zeug zum Klassiker haben…

"Pianoman At Christmas" heißt es und damit ist ihm in diesem Jahr vielleicht das spannendste "neue" Jazzweihnachtsalbum gelungen. Musikalisch jetzt keine Revolution, aber eben lauter Originale.

Ein ganz anderes, ebenfalls weihnachtliches Album heißt "Betlehem" und stammt von Annie Heger. In ihrer ostfriesischen Heimat ist die Liedermacherin und Moderatorin eine feste Größe, in unseren Breitengraden darf sie noch entdeckt werden. Ob’s auch an der "Sprachbarriere" liegt? Jedenfalls singt sie gerne auf Platt – auch zu Weihnachten…!

Und schon wieder ein neues Weihnachtsalbum! "Noël avec toi et moi! heißt es und in dem Albumtitel versteckt sich der Name des Duos, mit dem wir es da zu tun haben: Toi et Moi nennen sich die beiden und machen "Nouvelle Chanson de Cologne", wie sie selbst sagen, also neue Chansons aus Köln, denn: Julia Klomfass und Raphael Hansen sind nur in ihrem Herzen Franzosen.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 21.12.2020, 19:04 Uhr.