So langsam zeigt sich Licht am Horizont - mit ersten Live- und Hybrid-Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim hessenweiten Festival "Ein Tag für die Literatur und Musik" am 30. Mai. Ein schöner Anlass, wie wir finden, auch in der Hörbar hessische Künstler*innen und Musikprojekte in den Fokus zu stellen. Los geht es mit dem Mikail Aslan Ensemble.

Gerade erst war die Band um den kurdischen Musiker Mikail Aslan bei der hr-Aktion "Bühne frei!" zu Gast, die Musiker*innen aus Hessen eine professionelle Plattform in Zeiten von Corona bieten sollte. Den kompletten Mitschnitt des Konzertes finden Sie übrigens auch in der ARD-Mediathek .

"Lieb‘ mich oder lass mich endlich in Ruhe" (Love me or leave me) ist die klare Ansage von Jazzpianistin und Sängerin Nina Simone, "A voice in the dark" von und mit Elvis Costello spielen wir aus seinem Album "National ransom" von 2010 und was es von einer "Petite Louise" zu erzählen gibt, verrät uns der Jazzpianist Michel Petrucciani.

