Wir freuen uns an der Hörbar auf Tom Schilling mit seiner Band The Jazz Kids. Aber spielen tun sie weder Jazz, noch sind sie Kids!

Es sind vielmehr sehr kompetente Musiker mit einem multitalentierten Schauspieler, der klassische Moritaten und Lieder vom Abgrund, aber auch die Tradition des deutschen Chansons wiederaufleben lässt - irgendwo "zwischen Melancholie und Humor balancierend". Tom Schilling widmet sich in seinen Texten der Liebe und der Großstadt. Manchen erinnert das an die frühen Zeiten der Band "Element of Crime", vielleicht aber auch an Weill, Waits oder Brecht...

Alle Titel und Interpreten dieser Sendung finden Sie hier. [PDF - 234kb]