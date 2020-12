Wenn jemand Geburtstag hat, gibt es häufig ein Ständchen. Gleich 40 Ständchen plus eine Zugabe hat das Ensemble Modern sich zum Geburtstag geschenkt. Susanne Pütz hat sich den Festakt in der Alten Oper in Frankfurt angehört, corona-bedingt natürlich als Live-Stream.

Wir senden das Konzert am Sonntag, den 13. Dezember, um 20:04 Uhr in hr2-kultur.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 10.12.2020, 7:40 Uhr