"Heimat" – das sind für den reisenden Reporter und Bestsellerautor Andreas Altmann nicht die Wurzeln, sondern die Sprache und die Beine, die der Mensch bewegt und die ihn bewegen. In seinem Buch "Gebrauchsanweisung für Heimat" nähert Andreas Altmann sich diesem schwierigen Begriff "Heimat" und erzählt, wo, wann und wie ihm Heimatgefühle begegnen, ob er nun in Neu-Delhi, Hanoi oder in seiner Wahlheimat Paris ist.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 07.06.2021, 17:15 Uhr