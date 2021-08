In absehbarer Zeit wird es endlich so weit sein, dann öffnet das Romantik-Museum in Frankfurt seine Pforten. Wer sich vor dem Ereignis ein Bild vom Gebäude des Architekten Christoph Mäckler machen möchte, kann das in der Ausstellung "Bilder einer Baustelle" tun. Im Goethe-Museum sind Fotografien von Alexander Paul Englert zu sehen. Sie geben einen Einblick in die Räume des künftigen Museums und zeigen auch den gesamten Bauprozess. In hr2-kultur ist Anne Bohnenkamp-Renken zu Gast; die Direktorin des Goethe-Museums und des Freien Deutschen Hochstifts.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 04.08.2021, 17:15 Uhr