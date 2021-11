In Dänemark gilt sie als Nationaloper, in Deutschland wird "Maskerade" von Carl Nielsen so gut wie nie aufgeführt. Um das zu ändern, hat die Oper Frankfurt eine neue Übersetzung in Auftrag gegeben, die den Sprachwitz des Originals endlich zur Geltung bringt. hr2-Kritiker Meinolf Bunsmann hält diese Fassung für voll gelungen.

Weitere Aufführungstermine: oper-frankfurt.de

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 01.11.2021, 7:41 Uhr