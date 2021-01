Filmpremieren finden weiterhin vor dem heimischen Sofa statt: hr2-Kritikerin Daniella Baumeister empfiehlt den Netflix-Film "Der weiße Tiger" über einen Angehörigen einer niedrigen Kaste in Indien, der sich mit seiner Kaste nicht abfinden will. Und in der Arte-Mediathek ist die Serie "In Therapie" abrufbar über eine psychotherapeutische Praxis in Paris im Herbst 2015, einen Tag nach den Anschlägen auf das Bataclan.

Die 35 Folgen der Serie "In Therapie" (jeweils knapp eine halbe Stunde) sind auf www.arte.tv abrufbar.

Foto: Adarsh Gourav (Balram, links) und Rajkummar Rao (Ashok) in einer Szene des Netflix-Films "Der weiße Tiger".

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 28.01.2021, 7:45 Uhr