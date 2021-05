Blick in den Abgrund

Audio Blick in den Abgrund

"NSU 2.0" lautet die Unterschrift unter mehr als 100 Drohschreiben, die bisher an Personen des öffentlichen Lebens verschickt wurden. Zwar ist der mutmaßliche Verfasser festgenommen worden, aber die Frage bleibt, wie er an zahlreiche, geheim gehaltene Daten gelangen konnte. Schauspieler des "Schauspiel Frankfurt" versuchen zu verstehen, was da abgelaufen ist, und haben einen Film darüber ins Netz gestellt.

Zugang zum Film "NSU 2.0" auf den Seiten des "Schauspiel Frankfurt": www.schauspielfrankfurt.de

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 18.05.2021, 7:38 Uhr