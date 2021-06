Ein Mann ist zu Gast, der ganz ungeduldig ist, denn er darf endlich wieder auf die Bühne. Robert Treutel – besser bekannt als seine Kunstfigur Bodo Bach – seine Markenzeichen: der Regiolekt, den man so ins Rhein-Main-Gebiet verorten kann – und die Mütze – eine Batschkapp. Wahrscheinlich haben Sie Robert Treutel als Bodo Bach schon mal im Fernsehen gesehen … beim hr-fernsehen oder im Ersten, als Außenreporter bei "Verstehen Sie Spaß?" – oder bei den "Straßenstars" – und natürlich mit seinen eigenen Programmen. Und warum er so ungeduldig ist? Am Donnerstag, dem 24. Juni, geht es wieder los - live vor Publikum - mit seiner verschobenen Jubiläumstournee "Das Guteste aus 20 Jahren". Darüber, wie sehr ihm das Publikum gefehlt hat und über Geschichten aus dem Leben sprechen wir gegen 09:10 Uhr in hr2-kultur am Sonntagmorgen.

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 20.06.2021, 09:10 Uhr