Buntes Treiben in der Oper Frankfurt

Man kann lange darüber spekulieren, warum Domenico Cimarosa so gründlich vergessen wurde. Wahrscheinlich hatte er einfach nur das Pech, von Mozart überstrahlt zu werden. Wenn aber gute Sänger mit viel Spielfreude die Bühne betreten, dann fängt eine Oper wie "L'italiana in Londra" wieder zu glänzen an.

Weitere Aufführungstermine: oper-frankfurt.de

Foto: Gordon Bintner singt die Rolle des "Don Polidoro"

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 27.09.2021, 7:35 Uhr