Jesus war ein Single. Die Kirchen aber orientieren sich oft an Familienbildern. Besondere Angebote für Singles gibt es in den Gemeinden selten. Und wenn, dann "kümmert" man sich um "Alleinstehende" - so als wäre das Single-Dasein eine difizitäre Lebensform. Doch langsam entsteht ein Bewusstsein dafür, dass das Allein-Leben auch eine bewusste Lebensoption sein kann, und Singles in den Kirchen einen eigenständigen Platz beanspruchen. Christliche Singles schließen sich in Gruppen zusammen, um nicht länger auf bessere Zeiten zu warten.