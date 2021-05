Mit seinen Songs wie „Knockin‘ on Heavens Door“, „Blowin‘ In The wind“ und „The Times They Are a-Changing“ spiegelt und prägt Bob Dylan seit den 1960er Jahren das Lebensgefühl der Protest-Generation. Was vielen unbekannt ist: Wie ein roter Faden durchziehen von Anfang an religiöse Themen seine Lieder. Mit prophetischem Pathos beklagt Dylan Ungerechtigkeit und mahnt vor der Apokalypse. Die Schönheit und Tiefe seiner Sprache wurde 2016 mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Anlässlich seines 80. Geburtstages am 24. Mai schildert Uwe Birnstein für Camino in hr2 kultur, wie der charismatische Rockpoet zu einem der wichtigsten Botschafter des Glaubens der Pop-Generation wurde.