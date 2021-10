Glücksspielsucht ist in Deutschland als Krankheit anerkannt. Manche Menschen verbringen viele Stunden vor Glücksspielautomaten im Casino oder sitzen endlos im Schlafzimmer am Computer. Betroffene Menschen verlieren durch ihre Sucht jegliche Selbstkontrolle. Die Konsequenzen sind oft tragisch. Ganze Familien leiden über Jahre an emotionaler Verarmung und sind völlig verschuldet. Seelsorger und Betroffenenvertretung sowie Therapeuten beklagen, dass weder Staat noch Kirche ihrer Verantwortung ausreichend gerecht würden, Menschen vor ihrer Glücksspielsucht zu schützen.