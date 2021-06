Mission ist ein wichtiger Teil der christlichen Kirchen. Doch das Wort „missionieren“ hat einen schalen Beigeschmack. Oft gingen Kolonialherrschaft und Missionierung Hand in Hand, auch zum Nachteil der Bekehrten. Inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt. Missionsorganisationen wie die Vereinte Evangelische Mission, ein Zusammenschluss afrikanischer, asiatischer und deutscher Kirchen, setzen auf gegenseitigen Respekt und Dialog. Aber ist es auch ein Dialog auf Augenhöhe? Mit dieser Frage hat sich Mechthild Müser in Camino in hr2 kultur auseinandergesetzt.