Crystal Meth ist eine Droge, die mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten angekommen ist und intensive Gefühle verspricht - Gefühle, wie sie viele nie zuvor erlebt haben. Umso schwieriger ist es, von ihr loszukommen. Im Nürnberger Mountain Activity Club, entstanden aus Aktivitäten der Drogenhilfe MUDRA , treffen sich ehemalige Drogenabhängige zum Klettern und Bergsteigen. Die Parallelen sind verblüffend: es geht um Höhenrausch und Abstürze und das "spotten": Hilfe geben, wenn jemand droht, in die Tiefe zu stürzen. „Gipfelrausch“ - Hören Sie in Camino in hr2 kultur einen Beitrag von Anja Scheifinger über die falschen Glücksversprechen moderner Partydrogen.