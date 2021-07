Gottes Dreiraumwohnung in Berlin - Das interreligiöse Bauprojekt "House of One"

Podcast Gottes Dreiraumwohnung in Berlin - Das interreligiöse Bauprojekt "House of One"

Eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee unter einem Dach, wo man zwar getrennt voneinander betet aber miteinander im Austausch ist - das war die Idee des Pfarrers der evangelischen St. Petri-St. Marien-Gemeinde in Berlin. Ein moderner Sakralbau für eine multikulturelle Gesellschaft in der historischen Mitte von Berlin. Im Jahr 2011 haben Gregor Hohberg und seine Mitstreiter aus den drei Religionsgemeinschaften dafür einen Verein gegründet. In zehn Jahren gemeinsamer Planung sind sie zu einem Team geworden, das den Schulterschluss von Judentum, Christentum und Islam nicht nur bei öffentlichen Friedensgebeten praktiziert. „Gottes Dreiraumwohnung in Berlin“ - Anne Winter berichtet für Camino in hr2 kultur über das Bet- und Lehrhaus „House of One“.