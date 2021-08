Seit circa 450 Jahren leben Juden in Schwerin, seit 250 Jahren steht - mit Unterbrechungen - mitten in der Stadt eine Synagoge. Doch erst mit dem Zuzug jüdischer Emigranten aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion wuchs die Jüdische Gemeinde so stark wie noch nie in der Geschichte Schwerins. 1994 neu gegründet, konnte die Gemeinde im vergangenen Vierteljahrhundert einen Friedhof errichten, eine neue Synagoge bauen und das Gemeindezentrum erweitern. - „Ohne die jüdischen Zuwanderer gäbe es uns nicht“. Im Rahmen der ARD Sendereihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hören Sie in Camino in hr2 kultur eine Sendung von Axel Seitz über die jüdische Gemeinde in Schwerin.