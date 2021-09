„Wohl dem Menschen, der Weisheit findet“, so heißt es in der Bibel. Nur: Wie schafft man das? Und was ist das überhaupt, „Weisheit“? Diese Fragen bewegen seit rund 3000 Jahren die Gedanken und Gemüter der Gelehrten. In zweierlei Hinsicht fallen die Antworten ähnlich aus: Weisheit hat etwas mit dem Wissen um wesentliche Wahrheiten zu tun. Und damit, die so gewonnenen Erkenntnisse klug im Leben umzusetzen. Diese Botschaft versuchen Philosophen und Theologen zu erklären, sie findet sich auch in den Büchern der Weltreligionen, in Mythen und Märchen. „Wie werde ich weise?“ Uwe Birnstein war für Camino in hr2 kultur auf Erkundungstour über die schönste aller Tugenden, die Weisheit.