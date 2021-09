Seemannsgarn, so heißt das, was sich Seefahrer einst auf Deck erzählten, während sie aus altem Takelwerk neues Garn spannen. Dabei konnte schon mal die Fantasie mit ihnen durchgehen.

Dass die Geschichten oftmals weit an der Wahrheit vorbeisegelten, war allen egal. Hauptsache, sie waren spannend und vertrieben die oft eintönigen Wochen und Monate an Bord, in denen sich die Zeit zuweilen wie Kaugummi zog. Und beim Klabautermann: Das Seemannsgarn, das auf der heutigen Lauschinsel-Geschichte geknüpft wird, hätte sicherlich jeden auf See köstlich unterhalten.

Gelesen vom Autor Bernd Giseking

hr 2016 | 18 Min.

Buchvorlage: Lappan

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 19.09.2021, 8:00 Uhr