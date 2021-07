Ein Arzt hat eine Therapie gegen Tuberkulose entwickelt, kann aber nur zehn Personen behandeln. Das Thema, das George Bernard Shaw in "Doktors Dilemma" 1915 aufgriff, wirkt zunächst aktuell. Unsere Moralvorstellungen haben sich seitdem aber doch gewandelt, und auf hr2-Theaterkritikerin Ursula May wirkte die Inszenierung am Staatstheater Wiesbaden ziemlich altbacken.

Foto: Mira Benser und Uwe Eric Laufenberg in einer Szene von "Doktors Dilemma"

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 06.07.2021, 7:40 Uhr