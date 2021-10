Der Theatermacher Dieudonné Niangouna stammt aus Brazzaville in der Republik Kongo, ein Land mit einer katastrophalen Menschenrechtsbilanz. In seinem Solo-Auftritt am Künstlerhaus Mousonturm fragt er sich, wie er als Exilant Theater machen kann, ohne ständig auf die Gewaltgeschichte seiner Heimat festgelegt zu werden.

Foto: Dieudonné Niangouna

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 27.10.2021, 7:37 Uhr