Scheinbar alltägliche Situationen, in die Unerwartetes einbricht und dann Abgründe, die sich auftun – in seinen Erzählungen gibt uns der heute gesuchte Autor Einblick in rätselhafte Welten. Seine Romane und Erzählungen gelten bei Kritikerinnen und Kritikern als eigenwillig, mitunter auch verstörend und drastisch.

Er wurde 1982 in Graz geboren, wo er Mathematik und Germanistik studierte. Heute lebt er als Übersetzer und freier Schriftsteller in Wien.

Sendungen: hr2-kultur, Hörbuchzeit, 23.10.21, 12:04 Uhr;

hr2-kultur, Am Sonntagmorgen, 24.10.21, 09:04 Uhr.