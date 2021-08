Pop, Jazz, Neo-Klassik - schwer zu fassen, was Pianist Lambert am Klavier produziert. In der Öffentlichkeit tritt Lambert immer mit einer Hornmaske auf, und mit Angaben zu seinem Leben hält er sich zurück. Für hr2-Musikredakteur Martin Grunenberg ein stimmungsvoller Abschied für die Reihe der Sommerkonzerte im Palmengarten.

Foto: Pianist Lambert trägt bei Konzerten immer eine Hornmaske.

Zur Webseite von Lambert listentolambert.com

