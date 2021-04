Das Saarland ist mit seinen rund 2500 Quadratkilometern das kleinste Flächenland der Bundesrepublik und wird gerne bei mittelgroßen Katastrophen als Referenzgröße herangezogen. Im Saarland läuft manches ein bisschen anders. Das könnte an der Nähe zu Frankreich liegen und auch daran, dass es auffallend viele Saarländer in führende Positionen schaffen. Gleich 3 der aktuellen Bundesminister stammen aus dem Saarland. Gerade begeht die kleine Grenzregion mit weitreichenden Öffnungen einen Sonderweg in der Pandemie. Zeit also, dieses Bundesland mal unter das Vergrößerungsglas zu legen.