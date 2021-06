Da blickten die Eidgenossen durch einen ihrer vielen düsteren Tunnel, sahen am anderen Ende die Regierenden der EU mit dem Rahmenabkommen wedeln und hörten den Ruf "Durch diese hohle Gasse müsst ihr kommen, es führt kein anderer Weg zum Binnenmarkt!“ - Aber sie schossen das Abkommen ab von den Häuptern in Brüssel wie einst Wilhelm Tell seinen Apfel. "Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt.“ Das war und ist das Schweizer Credo, und deshalb wollen sie lieber nicht mitspielen und nicht mitmischen auf dem EU-Binnenmarkt als sich fremden Regeln zu unterwerfen. "Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Schweiz!“, ruft nun achselzuckend die EU, und die Schweiz erwidert: „Ich hab getan, was ich nicht lassen konnte.“ - So jedenfalls würde der Tell-Dichter Schiller die Szene entwerfen. Aber der ist nie in der Schweiz gewesen. Und so gilt es mehr herauszufinden über Gipfelhöhen und Abgründe dieses schneeweißen Fleckens in Europa, der mitten drin liegt und doch nicht dabei ist.