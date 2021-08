Der Weiße Hai ist ein Krisengewinner. Er erobert Lebensraum vor den Küsten Kaliforniens zurück und kommt den Menschen dabei näher, als die sich das wünschen. Dokumentiert wird die steigende Zahl der stattlichen Raubfische von einem Hochzeitsfotografen, der mangels Aufträgen nun mit seiner Drohne den Tieren auf der Spur ist. Was er den Badegästen und Surfern zeigt, erzeugt nicht selten ein mulmiges Gefühl in deren Magengrube. Nur Naturschützer freut es, wenn sich die Tierwelt erholt. Denn die ist gerade anderswo in Kalifornien durch die aktuelle Hitzewelle, Waldbrände und die Dürresommer der vergangenen Jahre bedroht. Auch Landwirte fürchten um ihre Ernte und verlassen ihre Heimat. So wie die deutsche Schriftstellerin Cornelia Funke. Mehrfach musste sie wegen der Brände ihre Avocado-Farm in Malibu verlassen, nun zieht es sie nach Italien.