Über ein Jahr lang waren die New Yorker allein zu Haus. Jetzt hört man den anschwellenden Lärmgesang wieder in ganz Manhattan. Die Touristen aus den USA kommen zurück, die aus Europa müssen sich noch gedulden. Die Warteschlangen vor MoMA, Met und Co werden lang und länger. Big Apple erwacht aus einem Albtraum. Mehr als 50 000 Menschen sind Covid-19 zum Opfer gefallen. Hundertausende haben die Stadt verlassen. Viele verloren ihre Jobs, andere leben von dem, was andere zurückließen. New York erlebt eine Umbruchzeit. Auch politisch. Der vorläufige Sieger der Bürgermeisterwahl heißt Eric Adams. Er ist der zweite schwarze Bürgermeister der Stadt und war Polizist, bevor er Politiker der Demokratischen Partei wurde. Sein Vorleben könnte ihm helfen. Fast 1000 Menschen sind allein in diesem Jahr in New York erschossen worden. So viele Opfer wie seit Jahrzehnten nicht mehr.