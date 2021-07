Wer in der Schweiz unterwegs ist, kann sich getrost auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen. Das tut auch der ARD-Korrespondent Dietrich Karl Mäurer. Pünktlich, sauber und technisch gut ausgestattet sind die Züge, so gut, dass ein Korrespondent einen Bericht aus dem fahrenden Zug senden kann. Das ist auch noch gut fürs Klima - und für die Schweiz. Das kleine Land in der Mitte Europas spürt wegen der vielen Gletscher die Folgen der steigenden Temperaturen besonders stark. Die Gletscher schmelzen, und das ist nicht nur zu sehen, sondern in faszinierenden Aufnahmen sogar zu hören.