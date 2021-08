Wer in Spanien Urlaub macht, dem könnte es so ergehen, wie Reisenden auf Mallorca. Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, verbringt den Rest der Ferien in einem Quarantänehotel in Palma und darf sein Zimmer nicht mehr verlassen. Ganz Spanien ist zum Risikogebiet geworden. Corona-Hotspot ist Katalonien. In der Hauptstadt der Region, in Barcelona, haben drei Musiker ihren Durchbruch jedoch der Pandemie zu verdanken. Sie haben die strengen Ausgangssperren vor gut einem Jahr zum Thema ihrer Songs gemacht und sind damit zu Stars geworden, die jetzt auf Welttournee gehen. Ganz anders ist die Situation für medizinisches Personal und für Jugendliche, die zuvor im Tourismus arbeiteten. Viele Ärzte und Pflegekräfte verlassen ihre spanische Heimat, weil sie im Ausland mehr verdienen zu besseren Bedingungen. Auf den Kanaren sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet.