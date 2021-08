Der Song "Jerusalema" geht gerade viral: Weltweit tanzen Menschen zum Beat des Songs. Veröffentlicht hat ihn DJ "Master KG" aus Südafrika. Ähnlich ergeht es der Mode von jungen südafrikanischen Modedesignern, die auf Instagramprofilen werben. In ihren Kollektionen finden sich Traditionen und Bräuche des Landes in Muster und Farben wieder. Doch zum Tanzen ist in Südafrika leider nicht jedem und jeder zumute. Die inspirierende Regenbogennation steht für viele vor allem für Hoffnungslosigkeit. Das Land erlebte gerade die schwersten Unruhen seit dem Ende der Apartheid. Die Corona Neuinfektionen steigen rapide an. Gefahr droht von neuen Varianten von COVID-19. Südafrika ist Risikogebiet. Hoffnung gibt es jedoch für junge Frauen, die mit Aids infiziert sind. Ein neues Medikament könnte zum Wendepunkt im Kampf gegen HIV werden.