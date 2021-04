"2 x 3 macht 4, widdewiddewitt und 3 macht Neune" Was uns bei Pipi Langstrumpf imponiert, stößt uns im wahren Leben auf: Das Ignorieren von Fakten. Denn woran soll man sich bei der Bewertung von etwas halten, wenn nicht an Fakten?! Aber ob es um das Klima geht, das Coronavirus oder wildeste Verschwörungsmythen - viele scheinen immun gegen Fakten. Dass es nicht nur so scheint, haben Forscher:innen von der Princeton University nun bewiesen. Leben wir also doch in einer postfaktischen Welt? Manche Populisten scheinen sich in ihr wohl zu fühlen. Sie verkaufen Lügen als Fakten und Fakten als Lügen. Und was steht uns bevor, wenn künstliche Intelligenz und Bots unsere Definition von Fakten nicht teilen?