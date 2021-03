"Öffnungsfahrplan". Auch derlei Wortschöpfungen haben wir der weltweiten Pandemie zu verdanken. Das ist es jedenfalls, was das jüngste Bund-Länder-Treffen hervorgebracht hat. Ein mehrstufiger Plan, in dem steht, wann, was, wie und wo öffnen kann. Sofort waren Server von Zoos, Museen und Geschäften überlastet. So viele Menschen freuten sich über die Öffnung und wollten hineinströmen. Von dieser Freude wollen wir uns anstecken lassen und ein TAG-gewordenes Loblied auf das Öffnen singen. Dabei vergessen wir aber natürlich nicht, dass es für ein Öffnen auch ein Verschließen braucht. Beides findet sich zum Beispiel im Tierreich, in der Literatur, im Film und überhaupt eigentlich überall - denn auch um so etwas scheinbar Banales wie die Tür wird es gehen.