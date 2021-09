Wer bei “Dichtung und Wahrheit” an Goethe denkt, liegt goldrichtig. Wer bei “Dichtung und Wahrheit” auch an Hip-Hop denkt, der hat wohl gerade die gleichnamige ARD-Doku gesehen - oder mindestens von ihr gehört. Sie beschreibt wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. Wir nehmen das zum Anlass, uns dieses Genre mal genauer anzusehen. Ein Genre, das schon immer mehr als bloß Musik ist. In Hip-Hop steckt Klassenkampf, Aufstiegsversprechen, Subkultur und kommerzieller Erfolg. Aber auch Sexismus, Rassismus und Politik. Klingt widersprüchlich? Ist es auch.