Leere in den Impfzentren, abgesagte Termine, verunsicherte Impfwillige - Der Impfstopp für die Dosen von AstraZeneca ist nicht die erste schlechte Nachricht in der deutschen Impfkampagne. Offenen Fragen zu Nebenwirkungen muss nachgegangen werden, heißt es. Bei einigen Menschen waren Thrombosen als mögliche Impfnebenwirkungen gemeldet worden. Welche Nebenwirkungen der Impfstopp hat, wenn sich die angestrebte Immunität der Bevölkerung um Wochen verschiebt, ist noch offen. Wie sehr muss sich die Politik an Empfehlungen der Wissenschaft orientieren und an welchen? Welche Risiken werden generell bei Impfungen toleriert? Und wer trägt die Verantwortung für die Folgen der Entscheidung für oder gegen einen Impfstoff?