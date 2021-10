"Die Vernunft wächst mit dem Alter“, das ist ein Satz, der vorrangig von älteren Menschen vorgebracht wird, mit dem Ziel, die Meinung der Jugend lächelnd an die Seite zu drängen. Doch diese Zeiten sind spätestens seit Fridays for Future vorbei. Die nachwachsenden Generationen bestehen auf ihre Rechte, äußern lautstark Forderungen nach Veränderungen und setzen die Politik unter Druck. Gleichzeitig formieren sich die Jugendorganisationen der Parteien neu, drängen mit starken Figuren in die Öffentlichkeit und bestimmen politisches Handeln mit. Alte Parteien mit jungen Köpfen? Das könnte eine Wende in der Politikmüdigkeit einleiten und dazu führen, dass auch die politische Mitte wieder ernster genommen wird.