Nach Ostern werden auch die Hausärzte impfen. Also die, an die ein Laie sofort denken würde, lange bevor er auf Impfungen in Supermärkten kommt, wie es sie in den USA gibt. Hausärzte impfen, das ist ein Naturgesetz. Trotzdem werden bei uns Fragen gestellt wie "Können die das?" oder "Stimmen die Hygiene-Konzepte in den Praxen?". Also Fragen, die man auch als pure Frechheit dem Berufsstand gegenüber interpretieren könnte. Was macht das mit den Ärzten und all den Klischees, die sich um sie ranken? Werden in Arztromanen bald Corona-Impfungen mit romantisch prickelnden Momenten zwischen Arzt und Patient beschrieben? Und können die Hausärzte die lang ersehnte Kehrtwende in der Impf-Tragödie bringen?