Mütter bringen uns auf diese Welt und wenn es gut läuft, dann ist die Bindung zur Mutter unsere erste feste Beziehung. Mutter sein ist allerdings nicht immer nur erfüllend und toll und immer mehr junge Frauen sehen in der Mutterrolle nicht die einzige Option für ihr Leben. Da hat sich schon viel getan in der Gesellschaft. Kinderlos und glücklich geht auch. Sich mit Kind von den "Gute-Mutter- Klischees" zu befreien und zwischen Rabenmutter und Helicopter-Mom einen passenden Weg zu finden, das ist aber nicht leichter geworden. Auch wenn die Väter zunehmend eingebunden sind in die Erziehungsaufgaben oder zwei Mütter für ein Kind da sein wollen. Das Familienbild ist im Wandel, das hat sogar die Politik gemerkt. Gibt es endlich auch neue Vorstellungen von Mutterschaft?