Neue Sorgen ums Geld – Wer und was folgt auf Jens Weidmann?

Bundesbankchefs sind nicht ganz so bekannt wie Bundestrainer, aber ein Wechsel an der Spitze wird auch hier weit über die fachlich interessierten Kreise hinaus emotional diskutiert. Geht mit Jens Weidmann der letzte Kämpfer für Stabilität? Sind wir jetzt der EZB-Geldschwemme und der aus ihr folgenden Inflation ausgeliefert? Oder ist endlich der Weg frei für eine neue deutsche Geldpolitik, die auch höhere Schulden hinnimmt, um Europa sozial und wirtschaftlich abzufedern? Das Vorschlagsrecht für die Nachfolge an der Spitze der Bundesbank hat die Bundesregierung - die noch amtierende dürfte sich zurückhalten, aber die neue gibt es noch nicht. Wird sie unter FDP-Einfluss eher für Kontinuität sorgen oder den bei Grünen und SPD starken Wunsch nach einer Umorientierung erfüllen? Die Antwort wird ungeduldig erwartet. Die Preise steigen, die Folgen der Coronakrise machen sich bemerkbar. Wir machen uns Sorgen um den Wohlstand und um unser Geld, und da hört bekanntlich der Spaß auf.