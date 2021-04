Es fällt schwer, die Corona-Pandemie als Chance zu begreifen. Was wir im Moment stattdessen erleben, ist in vielen Bereichen ein permanenter Ausnahmezustand. Der Kampf gegen das Virus erfordert, dass wir auf Abstand zueinander gehen, das Büro ins Wohnzimmer verlegen, Hobbys ruhen lassen und so manche Träume begraben. Manche bringt das an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz und seelischen Belastbarkeit. Wir sehnen die Zeit "nach Corona" herbei, in der alles wieder "normal" werden soll. Dabei prophezeien Fachleute, dass wir auch in Zukunft mit vergleichbaren Pandemien leben müssen. Wie schaffen wir es also, den wertvollen Kern unseres alten Lebens wieder zu gewinnen und gleichzeitig mit dieser neuen Realität umzugehen? Geben uns die Lehren aus Corona gerade dafür das richtige Rüstzeug mit für eine andere, bessere Welt, in der wir die Fehler der Vergangenheit mit neuen Ideen korrigieren können? Es ist an der Zeit für neue Visionen.