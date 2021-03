Wenn in einem unsicheren Umfeld deutsche Staatsbürger evakuiert werden müssen, dann kommt das KSK zum Einsatz. Das Kommando Spezialkräfte. Eine militärische Einheit, die für besonders gefährliche Operationen ausgebildet und bereitgehalten wird. Wer dabei sein will, nimmt in Kauf, sein Leben zu riskieren. Das KSK agiert im Geheimen, ist aber dem Verteidigungsministerium unterstellt. Nun ist es aber naturgemäß sehr schwierig, eine Einheit zu kontrollieren, die im Geheimen arbeiten soll. Und dieser Umstand wird von einigen KSK-Mitgliedern offenbar ausgenutzt. Munition ist verschwunden, rechtsradikale Tendenzen kamen ans Licht, die Verteidigungsministerin ist unter Druck. Kann der Umbau dieser Spezialeinheit gelingen?