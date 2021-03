Was willst Du werden? Wenn der Schulabschluss naht, stehen alle Jahre wieder tausende junge Menschen vor dieser Frage. Und wer die Wahl hat, entscheidet sich häufig erst einmal für ein Studium. Wenig verwunderlich, denn in Ansehen, Einfluss und Einkommen stehen im Durchschnitt die, die studiert haben, besser da. Gleichzeitig klagt die Industrie über Fachkräftemangel, Pflegeeinrichtungen über Unterbesetzung und wer einen Handwerker braucht, kann sich auf eine lange Warteliste setzen lassen. In der Pandemie scheint sich da etwas zu ändern. Auf einmal werden bislang wenig wertgeschätzte Berufe "systemrelevant" und die, die sie ausüben, beklatscht. Wie weit reicht die Anerkennung? Können Ausbildungsbetriebe mit einer Bewerberschwemme rechnen und Pflegekräfte endlich mit angemessener Bezahlung?