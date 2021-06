Sie ist international beliebt und das schon seit mehreren tausend Jahren: die Nudel. Wahrscheinlich von China aus, hat sie ihren Siegeszug in die ganze Welt angetreten. Auch in Deutschland steigt der Nudelkonsum stetig. Die Pandemie hat diesen Trend noch verstärkt. Egal ob aus Reis-, Weizen oder Kichererbsenmehl hergestellt, die Nudel ist aus unserer Küche nicht mehr wegzudenken. Zumal es unendlich viele Möglichkeiten gibt, sie mit Beilagen zu kombinieren. Eine besonders beliebte Sorte haben Religionskritiker zu ihrer Gottheit gemacht. Sie wird das fliegende Spaghettimonster genannt. Die Nudel scheint also ein ganz besonderes Lebensmittel zu sein.