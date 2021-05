Finden Klima-Gipfel neuerdings in Karlsruhe statt? Sind Treibhausgas-Emissionen eine Sache für rote Roben? Offenbar ja, wenn die Verantwortlichen in Berlin sich die Sache zu einfach gemacht und durch Trägheit und "laisser faire" die Grundrechte und Freiheiten späterer Generationen beschnitten haben. Das Bundesverfassungsgericht verurteilt nun die Politisch-Verantwortlichen nachzubessern bei der Begrenzung von Treibhausgas-Emissionen. Also: "Geht's - jetzt - los?" Um zwanzig nach statt um fünf vor zwölf? Nachdem doch sogar einer der größten Klimasünder, die USA, tätige Reue an den Tag legen und ihr neuer Präsident, statt zu blockieren, selbst die Initiative ergreift. Beginnt nun das Nachholen jahrzehntelanger Versäumnisse? Na, dann überschlagt euch mal und macht das Super-Wahl-Jahr zum Super-Klima-Jahr!